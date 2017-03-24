«Рома» попытается воспользоваться ситуацией Дармиана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан задумался о смене клубной прописки. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, игрок сборной Италии не уверен, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью будет рассчитывать на него в следующем сезоне. Отмечается, что следующим клубом футболиста может стать «Рома».

Ранее сообщалось об интересе к Дармиану со стороны миланского «Интера», а также туринского «Ювентуса».

В нынешнем сезоне 27-летний итальянец провел за «красных дьяволов» 18 матчей, отдал одну голевую передачу и получил две желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.