Валттери Боттас: Я чувствую, что завтра могу прибавить в результатах

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги первого дня свободных заездов перед Гран-при Австралии на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.

«Я рад вернуться на трассу впервые после тестов в Барселоне. В целом это был хороший день. Нам еще нужно доработать баланс машины, но сегодня вся программа прошла без каких-либо неприятностей.

Я чувствую, что завтра могу прибавить в результатах. Сложно пока судить о скорости, потому что сегодня были только тренировки. В субботу мы узнаем о своей силе.

Если говорить о шинах, то «Пирелли» сделала правильный выбор, заявив эти компаунды на гонку. Мягкие составы резины едут хорошо. Все гонщики едут в полную силу, что мы не раз видели сегодня», – приводит Autosport.com.ru слова Боттаса.

Напомним, по итогам первых свободных заездов Боттас занял второе место, уступив только своему партнеру по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону. А во второй практике финн пропустил вперед еще и Себастьяна Феттеля на «Феррари».

В субботу пройдет третья практика и квалификация.