Николас Ломбертс: Теперь я могу красиво попрощаться с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от перехода в бельгийский «Остенде», за который он начнет выступать с лета 2017 года.

– Я рад, что все разрешилось. Теперь я знаю, где буду играть, и могу красиво попрощаться с «Зенитом». Моей дочери Виктории сейчас шесть месяцев, и мы вместе с женой решили, что настало время вернуться в Бельгию. Кроме того, я из Брюгге, и для меня приятный бонус – играть в родном регионе (расстояние между Брюгге и Остенде составляет около 26 километров – Прим.ред.).

«Остенде» – очень амбициозный клуб, и я хочу помочь команде в достижении ее целей. Я следил за финалом Кубка в России и напряженно его смотрел. Было бы фантастикой вместе с «Остенде» сыграть в Лиге Европы, – приводит слова Ломбертса официальный сайт бельгийского клуба.

18 марта «Остенде» встречался с «Зульте-Варегемом» в финале Кубка Бельгии и потерпел поражение по пенальти (3:3, 2:4 - пенальти).

Напомним, ранее Ломбертс заключил с «Остенде» трехлетний контракт. До конца сезона 2016/2017 защитник будет играть в «Зените», за который он выступает с 2007 года. В составе сине-бело-голубых 32-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. Бельгиец забил 11 голов в 286 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

«Остенде» по итогам первого этапа чемпионата Бельгии занял пятое место. На второй стадии команда будет играть в турнире за 1-6 места вместе с «Андерлехтом», «Брюгге», «Зульте-Варегемом», «Шарлеруа» и «Гентом».

Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса