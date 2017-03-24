Георгий Черданцев: Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2018?
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев после окончания матча между сборными Уругвая и Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России оставил на своей странице в Twitter следующую запись:
«Уругвай не проигрывал дома 7,5 лет! И получил ночью 1:4 от Бразилии, у которой с новым тренером 8 побед подряд! Главный фаворит ЧМ-2018?», – написал Черданцев.
Уругвай не проигрывал дома 7,5 лет! И получил ночью 1:4 от Бразилии, у которой с новым тренером 8 побед подряд! Главный фаворит #ЧМ2018?— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 марта 2017 г.
Напомним, подопечные Тите упрочили свое лидерство в турнирной таблице Южноамериканской квалификационной группы. Команда набрала 30 очков в 13-ти турах. В активе Уругвая – второе место и 23 очка.
29 марта команда Оскара Табареса сыграет на выезде со сборной Перу, а бразильцы в тот же день примут на своем поле Парагвай.
Матч
Уругвай - Бразилия - 1:4 (1:1)
Голы
Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).
Состав
Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани
Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар
Предупреждения:
Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60
Судья:
Патрисио Лоустау (Аргентина)
Место и дата
24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция