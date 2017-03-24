Георгий Черданцев: Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2018?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев после окончания матча между сборными Уругвая и Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России оставил на своей странице в Twitter следующую запись:

«Уругвай не проигрывал дома 7,5 лет! И получил ночью 1:4 от Бразилии, у которой с новым тренером 8 побед подряд! Главный фаворит ЧМ-2018?», – написал Черданцев.

Уругвай не проигрывал дома 7,5 лет! И получил ночью 1:4 от Бразилии, у которой с новым тренером 8 побед подряд! Главный фаворит #ЧМ2018? — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 марта 2017 г.

Напомним, подопечные Тите упрочили свое лидерство в турнирной таблице Южноамериканской квалификационной группы. Команда набрала 30 очков в 13-ти турах. В активе Уругвая – второе место и 23 очка.

29 марта команда Оскара Табареса сыграет на выезде со сборной Перу, а бразильцы в тот же день примут на своем поле Парагвай.