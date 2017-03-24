Микаэль Брага: Сборной России нужны Марио Фернандес, Ари, Жоазиньо, но не Нойштедтер

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, высказался о натурализации игроков для сборной России.

«Натурализацию использовать можно. Сейчас мир не такой, как 30 лет назад, он другой, идёт процесс глобализации. Во многих сборных играют натурализованные футболисты, например, в Германии. Но надо смотреть на каждого отдельного игрока.

Я не понимаю: зачем сделали лимит якобы для успешного выступления сборной на домашнем чемпионате мира? Потом, когда поняли, что лимит не так хорош и при нем не появляются новые таланты, стали применять натурализацию.

Думаю, что Гилерме не будет играть в сборной, так как есть Акинфеев. Сборной нужны Марио Фернандес, Ари, Жоазиньо. Конечно, нужны центральные защитники, но не Нойштедтер», – сказал Брага в интервью «Евро-Футбол.ру».

Напомним, на сбор перед товарищескими матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал натурализованных Романа Нойштедтера, Гилерме и Марио Фернандеса.

Матч Россия – Кот-д’Ивуар пройдет 24 марта на стадионе «Краснодара».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча