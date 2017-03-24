Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Микаэль Брага: Сборной России нужны Марио Фернандес, Ари, Жоазиньо, но не Нойштедтер

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, высказался о натурализации игроков для сборной России.

«Натурализацию использовать можно. Сейчас мир не такой, как 30 лет назад, он другой, идёт процесс глобализации. Во многих сборных играют натурализованные футболисты, например, в Германии. Но надо смотреть на каждого отдельного игрока.

Я не понимаю: зачем сделали лимит якобы для успешного выступления сборной на домашнем чемпионате мира? Потом, когда поняли, что лимит не так хорош и при нем не появляются новые таланты, стали применять натурализацию.

Думаю, что Гилерме не будет играть в сборной, так как есть Акинфеев. Сборной нужны Марио Фернандес, Ари, Жоазиньо. Конечно, нужны центральные защитники, но не Нойштедтер», – сказал Брага в интервью «Евро-Футбол.ру».

Напомним, на сбор перед товарищескими матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал натурализованных Романа Нойштедтера, Гилерме и Марио Фернандеса.

Матч Россия – Кот-д’Ивуар пройдет 24 марта на стадионе «Краснодара».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Большинство посетителей «Советского спорта» проголосовали за победу Кот-д'Ивуара в матче с РоссиейНа портале «Советского спорта» завершилось голосование по поводу результата товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар.Губернатор: Я предложил Бердыеву продолжить работу с «Ростовом»Губернатор Ростовской области Василий Голубев расскала, что предложил российскому специалисту Курбану Бердыеву продолжить работу с «Ростовом».Директор «Локомотива» по маркетингу: Сделали вход бесплатным, пришли те же 5 000Дарья Спивак рассказала, как в клубе стараются привлекать болельщиков на трибуны.Владислав Игнатьев: Глядя на турнирную таблицу, понимаю: «Локомотив» не имеет права находиться на 10-м местеПолузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, с каким настроением железнодорожники готовятся к решающему отрезку сезона.Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло НиколасаАгент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» переход его клиента в бельгийский «Остенде».«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игрокомБельгийский «Остенде» презентовал Николаса Ломбертса в качестве новичка команды, сообщает официальный твиттер клуба.«Зенит» – «Уфа». Товарищеский матч пройдет на «Петровском» в закрытом режимеФутболисты «Зенита» и «Уфа» 26 марта сыграют товарищеский матч в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'ИвуаромПолузащитники Алан Дзагоев и Денис Глушаков не сыграют в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает официальный твиттер национальной команды.Сборная России сыграет с Кот-д'Ивуаром в красной форме (фото)Стали известны цвета формы, в которой выступит сборная России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара.Он впечатлил Хави и выиграл у Джеймса Бонда. Форвард сборной России в цитатахОн впечатлил Хави и выиграл у Джеймса Бонда. Форвард сборной России в цитатахАлександр Бухаров, которого невозможно не любить – хотя бы за то, что говорит он и что говорят о нем.Сергей Прядкин: Я категорически против приглашения зарубежных арбитровПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался об идее приглашения иностранных арбитров на матчи премьер-лиги.Ломбертс подпишет с «Остенде» контракт сроком до 2020 годаСтали известны подробности сделки между «Зенитом» и «Остенде» по переходу защитника Николаса Ломбертса в бельгийский клуб.Сельдяков рассудит «Рубин» и «Зенит». Арбитры на 21-й тур РФПЛНазначены арбитры на матчи 21-го тура чемпионата России по футболу.«Зенит» начал подготовку к матчу с «Рубином»Футболисты «Зенита», не задействованные в сборных, начали подготовку к матчу с «Рубином», сообщает Bobsoccer.Роберто Карлос: В России будет один из лучших Кубков конфедерацийЧемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что Кубок конфедераций 2017 года в России станет одним из лучших в истории.Административное здание «Томи» выставлено на продажу за долгиАдминистративно-бытовой корпус «Томи» будет продан на аукционе. Здание, арестованное судебными приставами, выставлено на продажу в связи с долгами клуба. Торги запланированы на 27 апреля.Бельгийский «Остенде» объявил о договоренности по трансферу ЛомбертсаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс перейдет из петербургского клуба в «Остенде», сообщается на официальной странице бельгийского клуба в твиттере.Юрий Газинский: Легко в матче с Кот-д'Ивуаром нам точно не придетсяПолузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Александр Бубнов: Нет ничего страшного в натурализации – ее не нужно боятьсяФутбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу натурализации бразильского футболиста ЦСКА Марио Фернандеса.Сергей Прядкин: Матчи с ивуарийцами и бельгийцами будут полезны для нас в преддверии Кубка конфедерацийПрезидент РФПЛ сергей Прядкин прокомментировал ближайшие товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
Футбол
Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России
Бокс
Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом
Футбол
«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Роман Нойштедтер
Роман Нойштедтервсе новости
Жоаозиньо
Жоаозиньовсе новости
Ари
Аривсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости