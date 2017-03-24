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Илона Корстин: Баскетбол и шоу-бизнес должны идти бок о бок

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в рамках круглого стола, организованного «Советским спортом» на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?», рассказала, как удалось привлечь на Матч всех звезд огромную для этого вида спорта аудиторию в 12 тысяч человек.

– В этом году мы впервые провели Матч всех звезд. В качестве места проведения был выбран город Сочи. У нас было две команды – Звезды мира и Звезды России. Чтобы привлечь болельщиков, мы вовлекли их в процесс. Болельщики сами выбирали команды. Фанаты выбирали своих игроков. Развернулась целая дискуссия, почему выбрали одного игрока, а не другого. Для нас это было хорошо. Ведущим был Иван Ургант, мы провели концерт L’One. Он сам баскетболист – многие его фанаты, благодаря тому, что он продвигает баскетбол, приходят на наши матчи. Мы уверены, что баскетбол и шоу-бизнес должны идти бок о бок. Мы собрали 12 тысяч зрителей – лучший показатель в сезоне. Мы показали, что баскетбол тоже может собирать большую аудиторию.

Баскетбол старается максимально расширить свою аудиторию. На отдельных мероприятиях лишь половина из пришедших разбираются в баскетболе. Остальные – новые люди.

Мы хотим сами воспитать нашего баскетбольного болельщика, сделать из баскетбола возможность провести семейных отдых. Если анализировать рейтинги ТВ, баскетбол занимает 3-4 место, если анализировать по регионам, по определенным критериям. У нас есть плюсы – баскетбол всегда проходит в теплом зале, с адекватными фанатами – никто не матерится, не надо беспокоиться за детей, – сказала Корстин.

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