Губернатор: Я предложил Бердыеву продолжить работу с «Ростовом»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев расскала, что предложил российскому специалисту Курбану Бердыеву продолжить работу с «Ростовом».

– Мы встречались с Бердыевым в начале марта, – сказал Голубев ТАСС. – Я предложил Курбану Бекиевичу продолжить работу с «Ростовом». С Бердыевым в плотном контакте работает мой первый заместитель, оперативно обсуждаются все текущие вопросы, в том числе финансовые. Мы договорились с Курбаном Бекиевичем еще раз встретиться и подробно обсудить планы развития клуба.

Ранее появилась информация, что менеджеры «Ростова» готовы предложить Бердыеву новый договор на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.