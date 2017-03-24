Ти Джей Оши: Я тренирую буллиты с 10 лет, за 20 лет практики нужно же было чему-то научиться

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1 Б) рассказал о своем умении исполнять буллиты.

Оши стал единственным игроком, реализовавшим буллит в послематчевой серии, отправив шайбу между щитков голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского.

«Изначально я не планировал бросать ему между щитков, но в последний момент кое-что разглядел и сразу принял такое решение. К счастью, больше нам голов и не потребовалось, поскольку в наших воротах Холтби плотно захлопнул дверь.

Послушайте, я тренирую эти буллиты с десятилетнего возраста. Сейчас мне 30. За 20 лет практики нужно же было чему-то научиться!», – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, Оши забил Бобровскому четыре буллита в матче олимпийского турнира Сочи-2014 Россия – США.