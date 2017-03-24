Виллиан и Алдервейрелд могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, специалист намерен выиграть вместе с командой чемпионат Англии в следующем сезоне. Отмечается, что в связи с этим наставник «красных дьяволов» хочет пригласить в клуб полузащитника «Челси» Виллиана, а также защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

При этом источник сообщает, что главной целью Моуринью по-прежнему остается форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Добавим, что Моуринью знаком с Виллианом по совестной работе в «Челси». Ранее игрок сборной Бразилии подтвердил интерес к себе со стороны «МЮ».