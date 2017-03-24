Димитрис Итудис: ЦСКА нужно сыграть с УНИКСом как подобает чемпионам, с уважением к себе

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом.

«Даже при том, что УНИКС лишился шансов на выход в плей-офф, а мы решили задачу по обеспечению преимущества домашней площадки, к игре мы отнесемся серьезно.

С учетом матчей Лиги ВТБ это будет наша четвертая встреча в нынешнем сезоне, потому соперники нам хорошо знакомы. Они показывают баскетбол высокого качества, обладают одним из лучших специалистов по «изоляциям» – Лэнгфордом, созидателями после пик-н-роллов – Коломом, Вороновым, Понкрашовым, и другими. Нужно сыграть как подобает чемпионам, с уважением к себе», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, после 27 туров ЦСКА занимает второе место, а «Химки» – 15-е.

Матч УНИКС – ЦСКА пройдет в пятницу в «Баскет-холле». Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча