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Исполнительный директор СБР: У биатлона есть преимущество – у нас можно выпивать

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Костин в рамках круглого стола, организованного «Советским спортом» на тему «Как привлечь болельщиков на трибуны?«, рассказал, как обстоят дела на трибунах наших стадионах.

– Послушав коллег, я понял, что у нас есть конкурентное преимущество – у нас разрешено выпивать. Бывает очень холодно – есть специальные приспособления, когда можно наливать разные напитки в стаканчики разного объема. Когда трассу приводят в порядок, проходит порядка двух часов – народ ищет теплые места. Поэтому организаторы создают места, в которых можно и согреться, и поесть, и сувениры приобрести.

Удивительно, но у неигрового вида спорта с посещаемостью все в полном порядке – в Союзе биатлонистов России не жалуются.

– Для биатлона, если ты сидишь на трибунах, важно, чтобы был хороший комментатор. Если ты видишь, что спортсмен закрывает все пять мишеней, ты должен еще и понимать, как он идет по трассе, есть ли у него шанс победить. С посещаемостью у нас, к счастью, проблем пока нет. В местах, где есть традиции, с болельщиками все в порядке.

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