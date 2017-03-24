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Большинство посетителей «Советского спорта» проголосовали за победу Кот-д'Ивуара в матче с Россией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На портале «Советского спорта» завершилось голосование по поводу результата товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар.

Большинство посетителей сайта не верят в победу сборной России и делают ставку на наших соперников - Кот-д'Ивуар. За победу ивуарийцев проголосовали 32,5 %, за победу россиян - 26 %. 

За результативную ничью отдали свои голоса 22,4% читателей, за нулевую ничью - чуть больше 10 процентов. На крупную побуду Кот-д'Ивуар ставят 6,4 % пользователей. Есть те, кто верит в крупную победу россиян - 2,6%. 

Напомним, что встреча пройдет 24 марта в Краснодаре в 19:00 мск. Следующий товарищеский матч россияне проведут с бельгийцами 28 марта в Сочи.    

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

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