Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Диего Годин: Неважно, сколько защитников играют против Неймара, он может решить исход любого матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан и защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после поражения от сборной Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России.

«Сборная Бразилии сыграла на все сто процентов, они справились с поставленной задачей.

Неймар? Конечно, игрок такого уровня может решить исход любой встречи, и совсем неважно, два или три защитника пытаются остановить его. Он все равно покажет свое мастерство. Этот футболист демонстрирует высокий класс в каждом матче «Барселоны». Его не интересует ваша тактика.

Думаю, сборная Уругвая защищалась неплохо. Мы знали, что игра пойдет по такому сценарию, но не сумели ничего сделать.», – приводит слова защитника «Атлетико» интернет-портал Goal.

29 марта команда Оскара Табареса сыграет на выезде со сборной Перу, а бразильцы в тот же день примут на своем поле Парагвай.

Георгий Черданцев: Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2018?

Матч

Уругвай - Бразилия - 1:4 (1:1)

Голы

Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).

Состав

Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани

Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар

Предупреждения:

Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60

Судья:

Патрисио Лоустау (Аргентина)

Место и дата

24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2018?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев после окончания матча между сборными Уругвая и Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России оставил на своей странице в Twitter следующую запись:Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в РоссииГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он представляет свое завершение карьеры.«Аргентина нас боялась». Пенальти Месси, бразильское чудо и поражение Эквадора«Аргентина нас боялась». Пенальти Месси, бразильское чудо и поражение ЭквадораСедьмая подряд победа Бразилии, последний шанс Аргентины и поражение сборной Эквадора – в обзоре «Советского спорта».Главный тренер сборной Чили: Результат матча с Аргентиной абсолютно несправедливГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной (0:1) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.Алексей Смертин: На ЧМ-2018 рассчитываю, что сборная России выйдет из группыБывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Эдгардо Бауса: Сборная Аргентины не зависит от МессиГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Чили (1:0) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.Украинские трудности. Превью матчей пятницыУкраинские трудности. Превью матчей пятницыВ пятницу состоятся первые в этом году отборочные матчи ЧМ-2018. «Советский спорт» представляет главные встречи дня.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.ЧМ-2018. Квалификация. Парагвай обыграл Эквадор, Аргентина победила Чили и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Южной Америке.Гол Месси с пенальти помог Аргентине переиграть ЧилиСборная Аргентины нанесла поражение команде Чили (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.Хет-трик Паулиньо принес Бразилии гостевую победу над УругваемСборная Бразилии нанесла поражение команде Уругвая (4:1) в матче квалификации ЧМ-2018.Андрей Шевченко: Наша главная задача – прессинговать хорватов в середине поляГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с хорватами в квалификации ЧМ-2018.Хорватия – Украина. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Уругвай – Бразилия – 1:4. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 13-го квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке между сборными Уругвая и Бразилии.Испания – Израиль. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Гол Хамеса Родригеса принес Колумбии победу над БоливиейСборная Колумбии переиграла Боливию(1:0) в матче 13-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2018.Карим Бензема: Несправедливо, что меня снова не вызвали в сборную ФранцииНападающий мадридского «Реала» Карим Бензема разочарован тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную сборную.Владимир Вайсс: Сборная Грузии полна решимости обыграть СербиюГлавный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Рейна покинул расположение сборной Испании из-за травмы и вернется в «Наполи»Голкипер «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейна получил травму, находясь в расположении национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Лука Модрич: Украина – наш главный соперник в квалификации ЧМ-2018Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.
Футбол
Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России
Бокс
Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом
Футбол
«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком
все новости
Уругвай
Уругвайкалендарьстатистика
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Диего Годин
Диего Годинвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости