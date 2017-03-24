Диего Годин: Неважно, сколько защитников играют против Неймара, он может решить исход любого матча
Капитан и защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после поражения от сборной Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России.
«Сборная Бразилии сыграла на все сто процентов, они справились с поставленной задачей.
Неймар? Конечно, игрок такого уровня может решить исход любой встречи, и совсем неважно, два или три защитника пытаются остановить его. Он все равно покажет свое мастерство. Этот футболист демонстрирует высокий класс в каждом матче «Барселоны». Его не интересует ваша тактика.
Думаю, сборная Уругвая защищалась неплохо. Мы знали, что игра пойдет по такому сценарию, но не сумели ничего сделать.», – приводит слова защитника «Атлетико» интернет-портал Goal.
29 марта команда Оскара Табареса сыграет на выезде со сборной Перу, а бразильцы в тот же день примут на своем поле Парагвай.
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Матч
Уругвай - Бразилия - 1:4 (1:1)
Голы
Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).
Состав
Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани
Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар
Предупреждения:
Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60
Судья:
Патрисио Лоустау (Аргентина)
Место и дата
24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция