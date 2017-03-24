Диего Годин: Неважно, сколько защитников играют против Неймара, он может решить исход любого матча

Капитан и защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после поражения от сборной Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России.

«Сборная Бразилии сыграла на все сто процентов, они справились с поставленной задачей.

Неймар? Конечно, игрок такого уровня может решить исход любой встречи, и совсем неважно, два или три защитника пытаются остановить его. Он все равно покажет свое мастерство. Этот футболист демонстрирует высокий класс в каждом матче «Барселоны». Его не интересует ваша тактика.

Думаю, сборная Уругвая защищалась неплохо. Мы знали, что игра пойдет по такому сценарию, но не сумели ничего сделать.», – приводит слова защитника «Атлетико» интернет-портал Goal.

29 марта команда Оскара Табареса сыграет на выезде со сборной Перу, а бразильцы в тот же день примут на своем поле Парагвай.

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