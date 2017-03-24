ЦСКА подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА на «ВЭБ-Арене»

Стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» намерен претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА в сезоне 2019/2020.

Генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что ЦСКА подал необходимые документы в РФС.

«Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается», – приводит ТАСС слова Бабаева.

Напомним, «ВЭБ-Арена» на 3-й Песчаной улице вмещает 30 тысяч зрителей.

Ранее в Москве проходили финал Кубка УЕФА (1999) и финал Лиги чемпионов (2008). Оба матча проходили на стадионе «Лужники».