Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА на «ВЭБ-Арене»

Источник:  ТАССКомментарии

Стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» намерен претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА в сезоне 2019/2020.

Генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что ЦСКА подал необходимые документы в РФС.

«Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается», – приводит ТАСС слова Бабаева.

Напомним, «ВЭБ-Арена» на 3-й Песчаной улице вмещает 30 тысяч зрителей.

Ранее в Москве проходили финал Кубка УЕФА (1999) и финал Лиги чемпионов (2008). Оба матча проходили на стадионе «Лужники».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед матчем с ЦСКАФутболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к выездному матчу 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.Видео дня: Алексей Березуцкий прочитал стихотворение «Береза» в рамках проекта «Лирика футбола»Официальный портал болельщиков ЧМ-2018 года запустил проект «Лирика футбола», сообщает Welcome2018.ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» ИльинаРуководство ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» Владимира Ильина, сообщает Федеральное агенство новостей.Александр Головин: «Спартак» заслуженно идет на первом местеЗащитник ЦСКА Александр Головин считает, что «Спартак» по праву возглавляет турнирную таблицу после 20 туров чемпионата России.Миланов пропустит около трех недель из-за травмыПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена и пропустит около трех недель, сообщил агент футболиста Мирчо Димитров.Роман Широков: Основной конкурент «Спартака» в борьбе за чемпионство - это ЦСКАБывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о том, что армейцы способны составить конкуренцию красно-белым в борьбе за чемпионский титул.Букмекеры не верят, что ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак»Букмекерские конторы выставили котировки на исход чемпионской гонки в чемпионате России по футболу.«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля. Даты матчей 21-23-го туровРФПЛ определила даты проведения матчей 21-23-го туров. Центральный матч на этом отрезке чемпионата «Спартак» – «Зенит» пройдет на «Открытие Арене» 16 марта. Начало – 20:00 (мск)«Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»? Пока вы спали (видео)«Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»? Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Заур Садаев: Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впередиФорвард «Терека» Заур Садаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями о прошедшей игре с ЦСКА, а также рассказал о планах на выходные.«Спартак» – самая посещаемая команда после 20 туровЗа субботней встречей «Локомотив» — «Спартак» с трибун стадиона в Черкизове наблюдали 27 402 болельщика, большинство из которых поддерживали «Спартак»,таким образом, этот матч стал самым посещаемым в туре, сообщает официальный сайт Красно-белых.Вячеслав Булавин: В игре с «Арсеналом» пенальти на Дзюбе был 100-процентнымБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Арсенала» (2:0) и перспективах петербургского клуба в борьбе за чемпионство.Марио Фернандес: ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год – не исключениеЗащитник ЦСКА Марио Фернадес после матча 20-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:0) высказался о борьбе за чемпионство.«Спартак» – базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Спартак» – базовый клуб, но фундамент не его. Откуда есть пошла сборная России«Советский спорт» решил разобраться, где игроки сборной России стали футболистами.Присудить с «Арсеналом», чтобы потом засудить со «Спартаком»? Обзор гостевыхПрисудить с «Арсеналом», чтобы потом засудить со «Спартаком»? Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 20-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Валерий Газзаев: Чемпионская гонка в РФПЛ только начинаетсяЭкс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что борьба за победу в чемпионате России еще впереди.«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Рука Питера», клиническая смерть и дерби в ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться». Обзор Ловчева«Зениту» не хватает характера, ЦСКА начал меняться». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах воскресенья в РФПЛ.Акинфеев не пропускает на протяжении 694 минутВ матче 20-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Игорь Акинфеев провел седьмой матч чемпионата кряду «на ноль».Мирча Луческу: Даже в таком состоянии «Зенит» сильнее «Спартака», ЦСКА и остальных командГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Арсеналом» (2:0).
Футбол
Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России
Бокс
Ковалев подписал контракт на реванш с Уордом
Футбол
«Остенде» презентовал Ломбертса и подтвердил трехлетний контракт с игроком
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Арена ЦСКА
Арена ЦСКА
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости