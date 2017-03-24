Кирилл Фастовский: «Сибирь» сделала предложение Кемппайнену, пока он в раздумьях

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб сделал предложение финскому нападающему Йоонасу Кемппайнену о продлении контракта.

- Кемппайнену мы сделали предложение, пока он в раздумьях, мы ждем от него ответ. Что касается вратаря Дэнни Тэйлора, то он просто по регламенту не может остаться в клубе, двух вратарей иностранных быть не может, - приводит слова Фастовского «Р-Спорт».

Текущий контракт Кемппайнена с новосибирской командой заканчивается 30 апреля нынешнего года. В сезоне-2016/17 финский форвард провел за «Сибирь» 60 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 очка (11+12).