Луис Гарсия: Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы Коутиньо еще пару лет поиграл за «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия высказался о возможном трансфере полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют осуществить трансфер бразильского хавбека грядущим летом.

«Коутиньо – важный игрок «Ливерпуля». Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы этот футболист еще пару лет поиграл в красной футболке. Фелиппе очень молод, у него все впереди.

Иньеста? Думаю, он будет выступать за основную команду еще два года. Уверен, благодаря своим техническим качествам, Коутиньо способен заменить его. Это будет великолепное время для клуба», – цитирует испанца talkSPORT.

Ранее нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду, что ему представится возможность сыграть за один клуб вместе с Коутиньо, однако, как пишет испанская пресса, против этого трансфера выступает лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах 26 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.