Абрамович согласовал с «Барселоной» трансфер Неймара, однако, Конте заблокировал переход

Как сообщает Tuttomercatoweb, владелец «Челси» Роман Абрамович договорился с «Барселоной» о трансфере бразильского полузащитника Неймара.

Согласно информации источника, клубы уладили все детали сделки, сумма которой составит 155 млн евро. Однако, отмечается, что переход игрока сборной Бразилии заблокировал наставник «синих» Антонио Конте. Итальянский специалист решил обдумать вопрос своего будущего до окончания нынешнего сезона.

Ранее хавбек каталонского клуба заявил, что ему хотелось бы поиграть в Премьер-лиге, а среди любимый клубов АПЛ числился и «Челси». Что касается самого Конте, то он, как сообщали СМИ, раздумывает над возвращением в Серию А и может возглавить миланский «Интер».

В феврале прошлого года отец Неймара заявил, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за его сына 250 млн евро, однако боссы сине-гранатовых ответили отказом.