26 марта в Петербурге пройдет 44-й международный турнир памяти Героя Советского Союза Василия Петрова

читайте также

Мариус Визер: Спортсмены, принимающие допинг-препараты, должны сами сниматься с соревнований Глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер выступил с неожиданным заявлением: он призвал спортсменов, которые вынуждены принимать по предписаниям врача те препараты, что находятся в списке запрещенных, не участвовать в этот момент в соревнованиях.

В Москве пройдет детский турнир по дзюдо Дмитрия Носова Традиционный Всероссийский турнир «Кубок Носова» состоится 20 декабря в спорткомплексе «Самбо-70» в Ясенево.

Воробьев стал вторым на турнире Гран-при по дзюдо Российский борец Иван Воробьев занял второе место на турнире Гран-при по дзюдо в Ташкенте в весовой категории до 81 кг.

Накамура стала чемпионкой мира по дзюдо Японская спортсменка Мисато Накамура завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира по дзюдо в Астане.

В клубе, где занимался погибший Келехсаев, пройдет медицинская проверка всех спортсменов Исполнительный директор «Клуба дзюдо Кузбасса» Ульян Ракшня заявил, что он организует медицинские проверки всех спортсменов организации в связи со смертью обладателя Кубка Европы по дзюдо среди юношей Давида Келехсаева, который занимался в данном клубе.

Хайбулаев и Саидов прошли в следующий раунд, Чибисова покидает ЧМ Тагир Хайбулаев, представляющий Россию в категории до 100 килограмм, одержал тяжелую победу над своим давним соперником, немцем Дмитрием Петерсом. Стоит отметить, что соперники встречались в полуфинале лондонской Олимпиады, и тогда наш спортсмен так же одержал трудную победу.

Тигра не видели? Сегодня в гостях у симпатичного талисмана тигренка Жорика стартует чемпионат мира по дзюдо. Поле битвы – челябинская арена «Трактор», на целую неделю из ледового дворца превратившаяся в большой татами.

Дмитрий Кузнецов: На турнирах по дзюдо всегда особенная атмосфера Сегодня стартовал чемпионат Москвы по дзюдо, который продлится два дня. Он станет отборочным к чемпионату России. О значении этого турнира, о его особой атмосфере «Советский спорт» поговорил с вице-президентом Федерации дзюдо Москвы Дмитрием Кузнецовым.

Российские дзюдоисты победили в общем зачете Кубка Европы Российские дзюдоисты одержали уверенную победу в медальном зачете Кубка Европы, который проходил в Оренбурге.

Ярцев занял третье место на турнире «Большого Шлема» в Токио Россиянин Денис Ярцев стал третьим в весовой категории до 73 килограммов на турнире «Большого Шлема» по дзюдо в Токио.

Первый тренер Путина по дзюдо будет похоронен на Кузьмоловском кладбище Тренер по дзюдо президента РФ Владимира Путина Анатолий Рахлин, ушедший из жизни накануне в Петербурге, будет в пятницу, 9 августа, погребен на Кузьмоловском кладбище, сообщили в Федерации дзюдо России.

Наталья Кузютина: Очень хотела выиграть эту Универсиаду Российская дзюдоистка Наталья Кузютина поделилась эмоциями после победы на У6ниверсиаде в Казани.

Дзюдоист Шамилов не пробился в финал Универсиады Российский дзюдоист Якуб Шамилов не смог выйти в финал Универсиады в Казани.

Дзюдоист Шамилов вышел в полуфинал Универсиады Российский дзюдоист Якуб Шамилов преодолел четвертьфинальный рубеж на Универсиаде в Казани.

Кузютина — в полуфинале Универсиады Российская дзюдоистка Наталья Кузютина вышла в полуфинал Универсиады в Казани.

Дзюдоистка Кузютина вышла в 1/4 финала Универсиады Российская дзюдоистка Наталья Кузютина пробилась в четвертьфинал Универсиады в Казани.

Российский дзюдоист вышел в полуфинал Универсиады Россиянин Кирилл Вопросов вышел в полуфинал турнира по дзюдо на Универсиаде в Казани.

Российский дзюдоист Саидов может завоевать бронзу Универсиады Российский дзюдоист Ренат Саидов уступил в четвертьфинале соревнований по дзюдо Универсиады корейцу Чо Гухаму, и теперь имеет теоретические шансы на бронзовую награду.

В деле о самоубийстве дзюдоистки Елены Иващенко открылись новые факты В деле о самоубийстве дзюдоистки Елены Иващенко открылись новые факты, пишет «Комсомольская правда».