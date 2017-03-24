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26 марта в Петербурге пройдет 44-й международный турнир памяти Героя Советского Союза Василия Петрова

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Международный командный турнир по дзюдо памяти Героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны Василия Петрова на призы Президента РФ Владимира Путина состоится 26 марта в теннисном центре «Динамо» в Санкт-Петербурге.

Соревнования пройдут в 44-й раз, в них выступят юноши в возрасте от 15 до 17 лет. Они будут состязаться в семи весовых категориях: до 50 килограмм, 55 кг, 60 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг. На турнир заявлены команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Барнаула, Великих Лук, Грозного, Крыма, Новгорода и Новосибирска. Также в соревнованиях примут участие спортсмены из Японии.

Организатор турнира - Общество спортивных единоборств «Отечество» при участии Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель».

Начало соревнований - 10:00.

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