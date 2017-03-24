26 марта в Петербурге пройдет 44-й международный турнир памяти Героя Советского Союза Василия Петрова
Международный командный турнир по дзюдо памяти Героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны Василия Петрова на призы Президента РФ Владимира Путина состоится 26 марта в теннисном центре «Динамо» в Санкт-Петербурге.
Соревнования пройдут в 44-й раз, в них выступят юноши в возрасте от 15 до 17 лет. Они будут состязаться в семи весовых категориях: до 50 килограмм, 55 кг, 60 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг. На турнир заявлены команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Барнаула, Великих Лук, Грозного, Крыма, Новгорода и Новосибирска. Также в соревнованиях примут участие спортсмены из Японии.
Организатор турнира - Общество спортивных единоборств «Отечество» при участии Санкт-Петербургс
Начало соревнований - 10:00.