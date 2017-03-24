Ольссон покинул «Вест Бромвич» после девяти лет в клубе и перешел в «Юргорден»
Защитник «Вест Бромвича» Юнас Ольссон покинул команду. Он
возвращается на родину и будет выступать за шведский «Юргорден».
Отметим, что 34-летний Ольссон выступал за «Вест Бромвич» на
протяжении девяти лет. Стороны договорились о расторжении контракта, а с новым
клубом футболист подписал соглашение на два года.
В текущем сезоне Ольссон провел десять матчей за «Вест
Бромвич» во всех турнирах.
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