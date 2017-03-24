Ольссон покинул «Вест Бромвич» после девяти лет в клубе и перешел в «Юргорден»

Защитник «Вест Бромвича» Юнас Ольссон покинул команду. Он возвращается на родину и будет выступать за шведский «Юргорден».

Отметим, что 34-летний Ольссон выступал за «Вест Бромвич» на протяжении девяти лет. Стороны договорились о расторжении контракта, а с новым клубом футболист подписал соглашение на два года.

В текущем сезоне Ольссон провел десять матчей за «Вест Бромвич» во всех турнирах.