Юрий Семин: Надеемся, что Чорлука и Денисов будут готовы к матчу с «Уфой»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал, что надеется на возвращение в строй травмированных Чорлуки и Денисова к матчу 21-го тура чемпионата России с «Уфой».

– Надеемся, что и Ведран, и Виталий будут готовы к матчам с «Уфой». Другое дело, что большой период они не будут тренироваться. Посмотрим, что скажут доктора, - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что «Локомотив» встретится с «Уфой» 1 апреля. Встреча пройдет в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени.