Славолюб Муслин: Сборная Грузии – сильная команда
Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился
ожиданиями от матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть
в квалификации ЧМ-2018.
«Сборная Грузии – сильная команда, которая
может сыграть против любого соперника. В ее составе хорошие футболисты и в
нынешнем отборочном цикле только матч против Молдавии им нельзя занести
в актив. В остальных встречах они показали хорошую игру и, конечно,
у них сейчас должно быть больше чем два очка.
Раньше сборная Сербии не до конца
использовала свой потенциал. Сейчас же, я считаю, мы находимся именно там, где
и должны быть. Мы демонстрируем командный футбол и находимся среди
лидеров. Согласен, раньше нам не хватало стабильности и в какой-то
степени, это вина менталитета. Может быть в плане ментальности сербы
и грузины чем-то похожи», - цитирует Муслина sputnik-georgia.ru.
Матч Грузия – Сербия начнется в 20:00 по Москве.
Матч
Место и дата
24 марта 20:00, , Онлайн-трансляция