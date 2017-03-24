Славолюб Муслин: Сборная Грузии – сильная команда

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился ожиданиями от матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Сборная Грузии – сильная команда, которая может сыграть против любого соперника. В ее составе хорошие футболисты и в нынешнем отборочном цикле только матч против Молдавии им нельзя занести в актив. В остальных встречах они показали хорошую игру и, конечно, у них сейчас должно быть больше чем два очка.

Раньше сборная Сербии не до конца использовала свой потенциал. Сейчас же, я считаю, мы находимся именно там, где и должны быть. Мы демонстрируем командный футбол и находимся среди лидеров. Согласен, раньше нам не хватало стабильности и в какой-то степени, это вина менталитета. Может быть в плане ментальности сербы и грузины чем-то похожи», - цитирует Муслина sputnik-georgia.ru.

Матч Грузия – Сербия начнется в 20:00 по Москве.