Суд лишил Кокорина водительских прав на четыре месяца
Мировой суд Тверского района Москвы признал нападающего «Зенита» Александра Кокорина виновным в нарушении правил дорожного движения и лишил футболиста водительских прав.
Кокорин обвинялся в выезде на встречную полосу. За данное нарушение уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения водительских прав сроком от четырех до шести месяцев.
- Назначить Кокорину наказание в виде лишения права управления транспортным средством на четыре месяца, - приводит слова судьи РИА «Новости».
В суде адвокат форварда заявил, что Кокорин выехал на встречную полосу, так как на дороге была стерта разметка.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 25 февраля в Москве. Игрок «Зенита» был задержан полицейскими после выезда на встречную полосу. На футболиста составили административный протокол, который позже был передан в суд.
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