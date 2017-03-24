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Суд лишил Кокорина водительских прав на четыре месяца

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Мировой суд Тверского района Москвы признал нападающего «Зенита» Александра Кокорина виновным в нарушении правил дорожного движения и лишил футболиста водительских прав.

Кокорин обвинялся в выезде на встречную полосу. За данное нарушение уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения водительских прав сроком от четырех до шести месяцев.

- Назначить Кокорину наказание в виде лишения права управления транспортным средством на четыре месяца, - приводит слова судьи РИА «Новости».

В суде адвокат форварда заявил, что Кокорин выехал на встречную полосу, так как на дороге была стерта разметка.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 25 февраля в Москве. Игрок «Зенита» был задержан полицейскими после выезда на встречную полосу. На футболиста составили административный протокол, который позже был передан в суд.

26 лет Александра Кокорина. Чего еще не добился форвард «Зенита»

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