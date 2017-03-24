Бранислав Иванович: У Грузии хорошо организованная команда, матч с ними не будет легким
Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился ожиданиями от
матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть в
квалификации ЧМ-2018.
«У нас действительно хорошая позиция
в отборочной группе, но это не значит, что игра против Грузии
будет для нас легкой. У нас такая группа, в которой каждый может
выиграть у каждого и в предстоящем матче нам будет противостоять хорошо
организованная и укомплектованная команда», - цитирует Ивановича sputnik-georgia.ru.
Матч Грузия – Сербия начнется в 20:00 по Москве.
Матч
Место и дата
24 марта 20:00, , Онлайн-трансляция
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