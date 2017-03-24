Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 4Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург0 : 0Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бранислав Иванович: У Грузии хорошо организованная команда, матч с ними не будет легким

Комментарии

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«У нас действительно хорошая позиция в отборочной группе, но это не значит, что игра против Грузии будет для нас легкой. У нас такая группа, в которой каждый может выиграть у каждого и в предстоящем матче нам будет противостоять хорошо организованная и укомплектованная команда», - цитирует Ивановича sputnik-georgia.ru.

Матч Грузия – Сербия начнется в 20:00 по Москве.

Матч

Грузия - Сербия

Место и дата

24 марта 20:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с ПеришичемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.ЧМ-2018. Испания – Израиль, Италия – Албания и другие матчиРезультаты матчей пятого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Александр Зинченко: Нам по силам забрать очки у хорватовПолузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Славолюб Муслин: Сборная Грузии – сильная командаГлавный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился ожиданиями от матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Диего Годин: Неважно, сколько защитников играют против Неймара, он может решить исход любого матчаКапитан и защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после поражения от сборной Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России.Георгий Черданцев: Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2018?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев после окончания матча между сборными Уругвая и Бразилии (1:4) в рамках квалификации чемпионата мира в России оставил на своей странице в Twitter следующую запись:Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в РоссииГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как он представляет свое завершение карьеры.«Аргентина нас боялась». Пенальти Месси, бразильское чудо и поражение Эквадора«Аргентина нас боялась». Пенальти Месси, бразильское чудо и поражение ЭквадораСедьмая подряд победа Бразилии, последний шанс Аргентины и поражение сборной Эквадора – в обзоре «Советского спорта».Главный тренер сборной Чили: Результат матча с Аргентиной абсолютно несправедливГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Аргентиной (0:1) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.Алексей Смертин: На ЧМ-2018 рассчитываю, что сборная России выйдет из группыБывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Эдгардо Бауса: Сборная Аргентины не зависит от МессиГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Чили (1:0) на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.Украинские трудности. Превью матчей пятницыУкраинские трудности. Превью матчей пятницыВ пятницу состоятся первые в этом году отборочные матчи ЧМ-2018. «Советский спорт» представляет главные встречи дня.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.ЧМ-2018. Квалификация. Парагвай обыграл Эквадор, Аргентина победила Чили и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Южной Америке.Гол Месси с пенальти помог Аргентине переиграть ЧилиСборная Аргентины нанесла поражение команде Чили (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.Хет-трик Паулиньо принес Бразилии гостевую победу над УругваемСборная Бразилии нанесла поражение команде Уругвая (4:1) в матче квалификации ЧМ-2018.Андрей Шевченко: Наша главная задача – прессинговать хорватов в середине поляГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с хорватами в квалификации ЧМ-2018.Хорватия – Украина. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Уругвай – Бразилия – 1:4. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 13-го квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке между сборными Уругвая и Бразилии.Испания – Израиль. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».
Футбол
Георгий Черданцев: Сборная Бразилии – главный фаворит ЧМ-2018?
Футбол
Кураньи завершил карьеру
Футбол
Агент Ломбертса: «Остенде» идет в топ-4 чемпионата Бельгии и очень амбициозен – это привлекло Николаса
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Возможно, моя последняя игра пройдет на ЧМ-2018 в России
все новости
Грузия
Грузиякалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости