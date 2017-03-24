Бранислав Иванович: У Грузии хорошо организованная команда, матч с ними не будет легким

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«У нас действительно хорошая позиция в отборочной группе, но это не значит, что игра против Грузии будет для нас легкой. У нас такая группа, в которой каждый может выиграть у каждого и в предстоящем матче нам будет противостоять хорошо организованная и укомплектованная команда», - цитирует Ивановича sputnik-georgia.ru.

Матч Грузия – Сербия начнется в 20:00 по Москве.