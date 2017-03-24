Илья «Lil» Ильюк: Если выиграю мэйджор, то призовые потрачу на создание своего бизнеса

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью порталу redbull.com рассказал о тренировках команды, а также поделился ожиданиями от The Kiev Major.



Мы поднимаемся в 9-10 утра. 3-4 часа посвящаем одиночным тренировкам, 4-6 – командным. В 9 или 10 вечера заканчиваем и занимаемся своими делами. Кто-то дальше тренируется, кто-то занимается спортом, кто-то фильмы и сериалы смотрит. Почти все, что я перечислил выше, мы делаем вместе. На игру в среднем уходит 10 часов в день. Тренируемся на собственной базе в Краснодаре, где есть все необходимые условия.



Тренировка профессионального геймера в Dota 2 гораздо тяжелее. Это обусловлено тем, что Dota 2 – прежде всего командная игра, в которой победу можно добыть только совместными усилиями. Необходимые для этого навыки можно получить только с командой.



Я играю на роли «саппорта» (самая сложная для соло-тренировки), в каком-то смысле она ведомая. Все, что я буду делать в игре, полностью зависит от того, что будут делать мои тиммейты. При этом почти в каждой игре на «пабах» мне подкидывают тиммейтов, которые на несколько голов ниже меня и абсолютно не понимают, как играть и выигрывать. Все, что я могу тренировать в подобных играх – механическое прожимание кнопок на моих героях. Увы, это вряд ли поможет мне выиграть major-турнир.



В CS:GO куда важнее одиночный скилл. Там нет распределения ролей, у всех она примерно одна и та же – стрелять. Ничто не мешает тебе пойти тренировать стрельбу и в каждом раунде одному убивать всю вражескую команду. Делать «эйсы», «клатчи» – что угодно.



Очень хотелось бы поиграть в финале под шум ликующих трибун своего «домашнего поля», что на самом деле нам под силу. Evil Geniuses – наш основной конкурент. Если выиграю мэйджор, то призовые потрачу на создание своего бизнеса, воплощу в реальность мечты, что-то отдам на благотворительность. Сделаю вклад в будущее, так сказать».



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