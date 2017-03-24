Александр Зинченко: Нам по силам забрать очки у хорватов

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«В принципе, мы прошли неплохую подготовку, хоть она была не слишком длинная. Мы разобрали соперника. В коллективе царит хорошая атмосфера. Надеемся на положительный результат.

Безусловно, нужно сыграть дисциплинированно. Каждый должен знать, что делать на своей позиции. Считаю, если мы выполним установку нашего главного тренера, нам по силам забрать отсюда очки», — цитирует Зинченко MatchDay.

Матч Хорватия – Украина начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.