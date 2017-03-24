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Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с Перишичем

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.

Как сообщает zbirna.com, португальский специалист прилетел в Загреб на переговоры с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем, который находится в Хорватии, но не сыграет против украинцев из-за дисквалификации. Также Моуринью посетит и сам матч на «Максимире».

В текущем сезоне 28-летний Иван Перишич провел 33 матча за «Интер» и забил девять мячей при семи голевых передачах.

Матч Хорватия – Украина начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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