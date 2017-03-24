Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с Перишичем
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он
посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.
Как сообщает zbirna.com, португальский специалист
прилетел в Загреб на переговоры с полузащитником «Интера» Иваном Перишичем,
который находится в Хорватии, но не сыграет против украинцев из-за
дисквалификации. Также Моуринью посетит и сам матч на «Максимире».
В текущем сезоне 28-летний Иван Перишич провел 33 матча за «Интер»
и забил девять мячей при семи голевых передачах.
Матч Хорватия – Украина начнется в 22:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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