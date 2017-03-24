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Арсен Венгер: Мы были близки к подписанию контракта с Суаресом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер форварда сборной Уругвая Луиса Суареса.

«Он был близок к подписанию контракта. По крайней мере, у нас была договоренность с ним. Конечно, мы ошиблись, не проявив должного желания, но повторюсь, мы договорились с ним. Уверен, Луис хотел стать игроком нашей команды. «Аякс» удержал его еще на год. Они подписали с ним улучшенный контракт, и пообещали продать в зарубежный клуб», – цитирует французского специалиста beINSPORTS.

Также наставник «пушкарей» высказался о скандальном поступке форварда «Барселоны» во время чемпионата мира в Бразилии. Напомним, Суарес был дисквалифицирован за укус защитника сборной Италии на одном из матчей группового этапа.

«Да, это не нормально, и принять подобные вещи очень тяжело. Иногда он просто шокировал людей, но сейчас мы видим, что Луис стал абсолютно другим. Думаю, он избавился от всего плохого. Дисквалификация пошла ему на пользу, и теперь не стоит ждать от него грязных поступков», – добавил Венгер.

Напомним, Суарес в 2011 году перешел из «Аякса» в «Ливерпуль», а позже уругваец стал футболистом «Барселоны», цвета которой защищает и по сей день.

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