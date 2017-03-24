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Женская сборная России уступила Канаде в плей-офф ЧМ и сыграет в полуфинале

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч плей-офф чемпионата мира по керлингу среди женщин между сборными России и Канады завершился победой канадской команды. Итоговый счет матча – 7:3.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал. По регламенту турнира, сборная России сыграет в полуфинале с победителем пары Шотландия – Швеция.

Керлинг. Чемпионат мира

Женщины                     

Пекин (Китай)

Плей-офф

Канада – Россия – 7:3

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