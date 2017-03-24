Женская сборная России уступила Канаде в плей-офф ЧМ и сыграет в полуфинале
Матч плей-офф чемпионата мира по керлингу среди женщин между
сборными России и Канады завершился победой канадской команды. Итоговый счет
матча – 7:3.
Таким образом, сборная Канады вышла в финал. По регламенту
турнира, сборная России сыграет в полуфинале с победителем пары Шотландия – Швеция.
Керлинг. Чемпионат мира
Женщины
Пекин (Китай)
Плей-офф
Канада – Россия – 7:3
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