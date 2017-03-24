Николас Ломбертс: Моя цель – сыграть на чемпионате мира в России
Защитник «Зенита»
Николас Ломбертс поделился ожиданиями от выступления за «Остенде», куда он
перейдет по окончании сезона.
– В новом клубе у меня будут те же амбиции. Я хочу
оставаться в центре внимания тренера сборной. Моя цель – сыграть на чемпионате мира в
России, –
приводит слова Ломбертса nieuwsblad.be.
Напомним, ранее Ломбертс заключил с «Остенде» трехлетний
контракт. До конца сезона 2016/2017 защитник будет играть в «Зените», за
который он выступает с 2007 года. В составе сине-бело-голубых 32-летний
футболист стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка
страны, а также Кубка УЕФА. Бельгиец забил 11 голов в 286 матчах за «Зенит» во
всех турнирах.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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