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Николас Ломбертс: Моя цель – сыграть на чемпионате мира в России

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от выступления за «Остенде», куда он перейдет по окончании сезона.

– В новом клубе у меня будут те же амбиции. Я хочу оставаться в центре внимания тренера сборной. Моя цель – сыграть на чемпионате мира в России, – приводит слова Ломбертса nieuwsblad.be.

Напомним, ранее Ломбертс заключил с «Остенде» трехлетний контракт. До конца сезона 2016/2017 защитник будет играть в «Зените», за который он выступает с 2007 года. В составе сине-бело-голубых 32-летний футболист стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. Бельгиец забил 11 голов в 286 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

10 лет Ломбертса в «Зените». Чего достиг лучший легионер Петербурга

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