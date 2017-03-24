«Металлург» – «Ак Барс». Онлайн
«Советский спорт» ведет
текстовую трансляцию матча финала Восточной конференции между магнитогорским «Металлургом»
и «Ак Барсом».
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|Хоккей
|Металлург1 : 1Ак Барс
|Футбол
|Россия- : -Кот-д'Ивуар
|Футбол
|Италия- : -Албания
|Баскетбол
|УНИКС- : -ЦСКА
|Футбол
|Испания- : -Израиль
|Футбол
|Хорватия- : -Украина
|Цепелова6:2, 3:6, 6:1Вандевеге
|Винчи- : -Таунсенд
|Парментье- : -Бабош
|Севастова- : -Кырстя
|Стрыцова- : -Ларссон
«Советский спорт» ведет
текстовую трансляцию матча финала Восточной конференции между магнитогорским «Металлургом»
и «Ак Барсом».