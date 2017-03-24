Робер Пирес: Самое главное для «Арсенала» – продлить контракт с Венгером

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о ситуации Месута Озила и Алексиса Санчеса, отметив, что клуб должен в первую очередь думать о продлении контрактом с наставником «пушкарей» Арсеном Венгером.

Ранее защитник «Арсенала» Начо Монреаль заявил, что клуб сделал предложение французскому специалисту, однако, последний решил обдумать этот вопрос по окончании сезона.



«Надеюсь, Озил и Санчес продлят соглашения с «Арсеналом». Переговоры продолжаются, но придти к чему-то общему очень тяжело. Самое главное, на мой взгляд, чтобы Венгер поставил подпись под новым контрактом. Очевидно, команда нуждается в стабильности, а Арсен играет важную роль для клуба. Лично я верю в Венгера, потому что для меня было настоящей привилегией играть под его руководством шесть лет.



Знаете, и в мое время клубу было непросто, мы не показывали идеальный футбол, и это хорошо. В конечном итоге, нам удалось выиграть трофеи. Сейчас у лондонского клуба есть две цели – попасть в топ-4 и выиграть Кубок Англии», – цитирует Пиреса Sky Sports.