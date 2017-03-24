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Дмитрий Селюк: Из-за лимита на легионеров в РФПЛ все игроки недостаточно мотивированы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, как лимит на легионеров влияет на других игроков чемпионата России.

– Натурализованные игроки могут быть более мотивированными?
– Этот вопрос стоит рассматривать шире. Из-за лимита на легионеров в российском чемпионате все игроки недостаточно мотивированы и вообще разбалансированы. Футболисты часто выходят на поле только из-за паспорта. Лимит боятся отменить, так как думают, что сразу же Премьер-лигу наводнят иностранцы, но это не так. В России тоже много талантливых игроков, они только должны захотеть раскрыться, – цитирует Селюка RT.

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