Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 1Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Италия- : -Албания
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия назвала состав на матч с Кот-д’Иуваром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

 


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Он впечатлил Хави и выиграл у Бонда. Форвард основы сборной России – в цитатахОн впечатлил Хави и выиграл у Бонда. Форвард основы сборной России – в цитатахАлександр Бухаров, которого невозможно не любить – хотя бы за то, что говорит он и что говорят о нем.Большинство читателей «Советского спорта» проголосовали за победу Кот-д'Ивуара в матче с РоссиейНа портале «Советского спорта» завершилось голосование по поводу результата товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар.Микаэль Брага: Сборной России нужны Марио Фернандес, Ари, Жоазиньо, но не НойштедтерИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, высказался о натурализации игроков для сборной России.Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'ИвуаромПолузащитники Алан Дзагоев и Денис Глушаков не сыграют в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает официальный твиттер национальной команды.Сборная России сыграет с Кот-д'Ивуаром в красной форме (фото)Стали известны цвета формы, в которой выступит сборная России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара.Роберто Карлос: В России будет один из лучших Кубков конфедерацийЧемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что Кубок конфедераций 2017 года в России станет одним из лучших в истории.Юрий Газинский: Легко в матче с Кот-д'Ивуаром нам точно не придетсяПолузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Александр Бубнов: Нет ничего страшного в натурализации – ее не нужно боятьсяФутбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу натурализации бразильского футболиста ЦСКА Марио Фернандеса.Сергей Прядкин: Матчи с ивуарийцами и бельгийцами будут полезны для нас в преддверии Кубка конфедерацийПрезидент РФПЛ сергей Прядкин прокомментировал ближайшие товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.Россия – Кот-д'Ивуар. Текстовая трансляция начнется в 19:00Товарищеский матч с участием сборной России на сайте «Советского спорта».Денис Глушаков: Хочу играть! Устал тренироватьсяПолузащитник сборной России Денис Глушаков, заявил, что устал от тренировок и хочет играть.Букмекеры отдают России предпочтение в матче с Кот-д'ИвуаромБукмекерские конторы выставили котировки на товарищескую встречу между сборными России и Кот-д'Ивуаром.Виталий Мутко: Все хотят, чтобы Дзюба играл за сборнуюПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба является важнейшим игроком для национальной команды.Виталий Мутко: Команда Кот-д'Ивуара не против участия в матче ФернандесаСборная Кот-д'Ивуара не против участия в товарищеском матче защитника команды России Марио Фернандеса, недавно получившего российское гражданство, сообщил президент РФС Виталий Мутко.Александр Бубнов: О каких задачах сборной можно говорить, когда команда абсолютно не сыгранаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о задачах сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром.Капитан сборной Кот-д'Ивуара: Думбия много рассказывал об АкинфеевеКапитан сборной Кот-д'Ивуара Серей Дье на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией сказал, что его партнер по «Базелю» Сейду Думбия много рассказывал ему об Игоре Акинфееве.«Победите 2:0 – но они забьют первыми». Воспоминания Сергея Микулика«Победите 2:0 – но они забьют первыми». Воспоминания Сергея МикуликаВ преддверии матча Россия – Кот-Д'Ивуар обозреватель «Советского спорта» отправился вплавь по африканским волнам своей памяти.Александр Бубнов: У нас в России много таких, как НойштедтерФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на товарищеский матч против Кот-д’Ивуаром.Станислав Черчесов: Капитаном сборной будет АкинфеевСтанислав Черчесов: Капитаном сборной будет АкинфеевГлавный тренер россиян рассказал, кому достанется капитанская повязка и заверил, что у него нет никаких проблем в общении с Фернандесом.Станислав Черчесов: Фернандес отлично понимает по-русскиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Кот-д'Ивуаром сказал, что у него нет никаких трудностей в общении с Марио Фернандесом.
Футбол
Суд лишил Кокорина водительских прав на четыре месяца
Футбол
Абрамович согласовал с «Барселоной» трансфер Неймара, однако, Конте заблокировал переход
Футбол
ЦСКА подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА на «ВЭБ-Арене»
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» проголосовали за победу Кот-д'Ивуара в матче с Россией
все новости
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуаркалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика