Россия назвала состав на матч с Кот-д’Иуваром
Стал известен стартовый
состав сборной России на товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара.
Россия: Акинфеев,
Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз,
Бухаров.
Матч начнется в 19:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Состав @TeamRussia на матч с Кот-д'Ивуаром! pic.twitter.com/a41sstPAi0— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически