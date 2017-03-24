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Бывший бухгалтер РФБ осуждена за пособничество в хищении 44 млн рублей

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, сегодня московский суд приговорил бухгалтера Елену Силину к 3,5 года колонии общего режима за пособничество в хищении почти 44 млн рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Чертановский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы столицы Елены Силиной. Она осуждена за пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, глава РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной похитили средства РФБ. 

С февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина контролировала четверых подконтрольных Аникеевой индивидуальных предпринимателей, с которыми заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились денежные средства спортивной организации. Полученные деньги позже обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии – Кочаряну. 

«За свои «услуги» Силина получала ежемесячное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении Аникеевой и Кочаряна в феврале направлено в Чертановский суд Москвы для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении их сообщника выделено в отдельное производство в связи с его розыском, добавили в Генпрокуратуре.

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