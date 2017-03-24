«Спартак» отправился на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано
Сегодня «Спартак» вылетает
в Сербию. В Белграде команда сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
Как сообщает официальный
сайт «Спартака», в составе делегации
клуба 21 футболист: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов,
Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений
Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо
Мельгарехо, Константин Савичев, Артем Самсонов, Артем Тимофеев, Фернандо, Денис
Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу.
Также сообщается, что бразильский форвард Луис Адриано остался в России и продолжит тренировки по индивидуальной программе. Матч «Црвена Звезда» - «Спартак» состоится 25 марта в Белграде и начнется в 18:00 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически