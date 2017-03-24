Максим «Yoky» Ким: Наше первое выступление оценить сложно

Игрок команды «Анжи» по Dota 2 Максим «Yoky» Ким в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о переходе в состав «Анжи», а также поведал о своей позиции в игре.



«Где-то неделю назад мне написал XBOCT. Я, не думая, согласился, потому что F.R.I.E.N.D.S. дизбанднулись. Они сейчас доигрывают турнир как друзья. Я видел, как играет Chuvash, но раньше с ним знаком не был. С XBOCT чуть-чуть общался на The International. А с Misha и iLTW мы играли турнир WESG, вместе ездили в Китай, так что я их хорошо знаю.



Наше первое выступление оценить сложно. Вместе мы сыграли всего пять кланваров. Пока не успели нормально потренироваться, узнать друг друга, понять, кто как играет. Никаких целей перед нами пока что не стоит. Мы будем играть просто как пробный состав. Посмотрим, что получится. Пока и турниров толком нет, так что сыграем в каких-нибудь мелких.



Я раньше даже в пабе никогда не играл на оффлейне. Меня в Team Empire позвали — а я в жизни не играл эту роль, просто как-то хорошо получалось, везло, может быть. А после Empire были стаки «друзяшек», и я играл, где хотел. Так получилось, что на миде или на керри.



[Про возвращение на хардлейн] сложно сказать, пока мы не начали нормально играть. Нужно потренироваться, понять, и тогда уже станет ясно. Пока что и мне сложно, и всем сложно, потому что никто не знает, как кто играет, не понимаем друг друга».



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