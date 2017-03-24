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«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной Германии

Источник:  Daily MirrorКомментарии

Полузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.

Согласно информации источника, игрок сборной Германии отказался продлевать контракт с немецким клубом, и намерен переехать в другой чемпионат. Отмечается, что лондонский «Арсенал» готов дать бой «Тоттенхэму» в борьбе за футболиста.

При этом источник сообщает, что за ситуацией также следит «Ювентус», который планирует грядущим летом укрепить центральную линию.

В нынешнем сезоне 22-летний Горецка провел на клубном уровне 31 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 млн евро, а его нынешний контракт с немецким клубом рассчитан до 2018 года.

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