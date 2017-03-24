«Динамо СПб» проиграло «Торпедо» и закончило выступление в плей-офф ВХЛ-2017
Петербургское «Динамо»
в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф ВХЛ уступило «Торпедо» со
счетом 2:5.
За казахстанский клуб дублями отметились Александр Шин и
Андрей Белозеров, еще одну шайбу забросил Станислав Тунхузин. У петербуржцев отличились
Вадим Щегольков и Кирилл Тамбиев.
Напомним, «Торпедо» выиграло серию и вышло в полуфинал.
Соперник казахстанского клуба определится, когда станет известен результат в противостоянии «СКА-Невы» и «Рубина».
Для «Динамо СПб» этот сезон был дебютным в ВХЛ. В регулярном чемпионате команда заняла 14 место.
Матч
Торпедо У-К - Динамо СПб - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Щегольков (Воробьёв), 0:35 (0:1). Шин (Фадеев), 5:27 (1:1). Шин (Белухин), 31:43 (2:1). Белозёров (Далхёйсен), 34:12 (3:1). Белозёров (Фадеев, Капитуров), 46:09 (4:1). Тамбиев К. 59:03 (4:2 - бол.). Тунхузин (Беляев), 59:50 (5:2 - п.в.).
Место и дата
24 марта 15:30, ДС имени Александрова, Онлайн-трансляция