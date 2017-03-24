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Дмитрий Кириченко: Выступление в Лиге чемпионов помогло «Ростову», но финансовые проблемы есть

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о финансовом положении российского клуба, отметив, что выступление в еврокубках помогло его команде решить некоторые проблемы.

«Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ клубами.

У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в Лиге чемпионов. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках. 

Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили», – заявил Кириченко, слова которого приводит официальный сайт «Спорт FM».

Напомним, «Ростов» не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, пропустив мадридский «Атлетико» и мюнхенскую «Баварию». Однако, команда сумела выйти с третьего места в Лигу Европы и добралась до 1/8 финала, где уступила «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (1:2).

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