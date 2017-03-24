«Днепр» может быть отправлен в первую лигу за долги после 24 мая
Днепровскому «Днепру» грозит перевод в первую лигу за долги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как
информирует «Футбол 24», ФИФА дала «Днепру» 90 дней на то, чтобы клуб рассчитался с
агентом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса, Хинесом Карвахалем Сельером.
Решение об этом поступило в клуб 23 февраля, следовательно дедлайн для расчета
– 24 мая включительно.
Таким образом, С 25 мая «Днепр» могут перевести в аервую лигу в
случае неуплаты долга – это произойдет автоматически в случае обращения юриста
агента в ФИФА.
Долг «Днепра» перед
Хинесом Карвахалем Сельером по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне
составляет 550 тысяч евро.
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