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«Днепр» может быть отправлен в первую лигу за долги после 24 мая

Источник:  «Футбол24»Комментарии

Днепровскому «Днепру» грозит перевод в первую лигу за долги. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Футбол 24», ФИФА дала «Днепру» 90 дней на то, чтобы клуб рассчитался с агентом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса, Хинесом Карвахалем Сельером. Решение об этом поступило в клуб 23 февраля, следовательно дедлайн для расчета – 24 мая включительно.

Таким образом, С 25 мая «Днепр» могут перевести в аервую лигу в случае неуплаты долга – это произойдет автоматически в случае обращения юриста агента в ФИФА.

Долг «Днепра» перед Хинесом Карвахалем Сельером по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне составляет 550 тысяч евро.

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