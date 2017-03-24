Франческо Тотти: Хотел стать работником заправки. Мне очень нравился запах бензина

Полузащитник «Ромы» Франческо Тотти, который выиграл вместе со сборной Италии чемпионат мира в 2006 году, ответил на вопросы журналистов.

«Да, я действительно скучаю по сборной Италии. Думаю, сегодня наша команда выиграет со счетом 2:0, а забьют Де Росси и Белотти.

Что касается Буффона, то он отличный голкипер, но я забивал ему не только, когда он выступал за «Ювентус», но и защищал ворота «Пармы». Как следует пробивать ему пенальти? Советую отправлять мяч низом.

Кем я хотел стать в детстве? Работником заправки. Мне очень нравился запах бензина, и я всегда думал, что на этой работе у меня всегда будут большие деньги. Однако, мой отец однажды сказал: «Ты обязательно передумаешь, когда поймешь, что каждый день нужно вставать ранним утром», – цитирует 40-летнего Тотти Football Italia.

Напомним, сегодня сборная Италии сыграет с командой Албании в рамках отборочной компании к чемпионату мира в России. Начало игры – в 22.45 мск.



