Китайский футболист дисквалифицирован на полгода за фол на Витселе (видео)

Футболист клуба «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн дисквалифицирован на полгода за фол в матче чемпионата Китая против «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Футболист совершил нарушение против бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Во время матча Шэн умышленно и сильно наступил на ногу Витселю, за что получил красную карточку. За это он был дисквалифицирован на полгода. Кроме того, и сам клуб оштрафовал игрока на сумму, эквивалентную 35 000 фунтов стерлингов и отправил тренироваться со второй командой.

Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перед началом нынешнего сезона в чемпионате Китая.



