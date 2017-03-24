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Китайский футболист дисквалифицирован на полгода за фол на Витселе (видео)

Источник:  Goal.comКомментарии

Футболист клуба «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн дисквалифицирован на полгода за фол в матче чемпионата Китая против «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Футболист совершил нарушение против бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Во время матча Шэн умышленно и сильно наступил на ногу Витселю, за что получил красную карточку. За это он был дисквалифицирован на полгода. Кроме того, и сам клуб оштрафовал игрока на сумму, эквивалентную 35 000 фунтов стерлингов и отправил тренироваться со второй командой.

Напомним, Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перед началом нынешнего сезона в чемпионате Китая.


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