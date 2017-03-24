Китайский футболист дисквалифицирован на полгода за фол на Витселе (видео)
Футболист клуба «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн
дисквалифицирован на полгода за фол в матче чемпионата Китая против «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Футболист
совершил нарушение против бельгийского полузащитника Акселя Витселя.
Во время матча Шэн
умышленно и сильно наступил на ногу Витселю, за что получил красную карточку.
За это он был дисквалифицирован на полгода. Кроме того, и сам клуб оштрафовал
игрока на сумму, эквивалентную 35 000 фунтов стерлингов и отправил
тренироваться со второй командой.
Напомним, Витсель перешел
в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перед началом нынешнего сезона в чемпионате Китая.
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