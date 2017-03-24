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Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала близок к продлению контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, в ходе переговоров стороны уладили разногласия по поводу имиджевых прав и готовы в скором времени подписать соглашение. Новый контракт будет действовать до лета 2021 года. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 23-летний Пауло Дибала провел 32 матча за «Ювентус» и забил 14 мячей при семи голевых передачах.

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