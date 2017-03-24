Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»
Форвард «Ювентуса» Пауло
Дибала близок к продлению контракта. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, в ходе
переговоров стороны уладили разногласия по поводу имиджевых прав и готовы в
скором времени подписать соглашение. Новый контракт будет действовать до лета
2021 года. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.
В текущем сезоне 23-летний
Пауло Дибала провел 32 матча за «Ювентус» и забил 14 мячей при семи голевых
передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически