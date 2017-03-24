Андрес Иньеста: Иско – невероятный игрок, он выступает за один из лучших клубов планеты

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста оценил способности хавбека мадридского «Реала» Иско, а также высказался о текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что партнер Иньесты по национальной команде может перейти в каталонский клуб.

«Иско – невероятный игрок. Он выступает за один из лучших клубов планеты. Много раз говорил о его качествах.

Это непростой сезон для меня из-за мышечных травм. Все пошло не так, как я планировал. Сейчас я чувствую себя хорошо, и надеюсь, что все проблемы обойдут меня стороной. Готов помочь сборной Испании в ближайших матчах», – цитирует Иньесту Football Espana.