Елена Веснина: Выступить в Штутгарте – верное решение для Шараповой
Елена Веснина прокомментировала скорое возвращение Марии Шараповой после дисквалификации, которое состоится в 26 апреля на турнире в Штутгарте.
– Думаю, ее команда все очень четко просчитала, – рассказала Веснина в интервью «Советскому спорту». - Решение вернуться именно в Штутгарте – грамотный шаг. Там закрытые корты, что обеспечит идеальные условия для матчей - без поправок на погоду, ветер и прочее. Там быстрый грунт, очень похожий на хард. Марии будет легче показать хороший теннис. Даже если она не заиграет сразу на своем прежнем уровне, то очень быстро вернется на пик формы. Возможно – уже к «Ролан Гаррос».
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