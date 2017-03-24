Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 1Ак Барс
Футбол  Россия0 : 1Кот-д'Ивуар
Футбол  Италия- : -Албания
Баскетбол  УНИКС43 : 57ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Веснина: Без Шараповой, Уильямс и Азаренко конкуренция резко снизилась

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

13-я ракетка мира Елена Веснина поделилась мыслями о конкуренции в женском теннисном туре.

– Тут сложно что-то возразить - конкуренция действительно резко понизилась, - отметила Веснина в интервью «Советскому спорту». - Когда Серена Уильямс, Маша Шарапова, Вика Азаренка здоровы и в форме – они регулярно доходят до полуфиналов и финалов всех крупных турниров. Сейчас их нет. Остальные девушки не так стабильны. Разрывов между игроками топ-10 и топ-20 почти нет. У каждой из нас есть шанс выстрелить, как получилось у меня в Индиан-Уэлсе. Но в этом и вся прелесть тенниса – он непредсказуем! А что может быть важнее в спорте? Ведь интрига – то, что больше всего любят болельщики. И чем больше спортсменок претендуют на победу, тем интереснее. Впрочем, нынешняя ситуация продлится не вечно. Маша вернется через месяц. Серена должна заиграть по ходу грунтового сезона. Вика планирует возвращение на конец лета. Эти три девушки – явные лидеры Тура.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Веснина: Выступить в Штутгарте – верное решение для ШараповойЕлена Веснина прокомментировала скорое возвращение Марии Шараповой после дисквалификации, которое состоится в 26 апреля на турнире в Штутгарте.«И тут у меня забрали кубок…» Веснина – о победе в Индиан-Уэлсе«И тут у меня забрали кубок…» Веснина – о победе в Индиан-УэлсеЧемпионка Индиан-Уэлса Елена Веснина накануне первого матча в Майами рассказала «Советскому спорту».Шамиль Тарпищев: Веснина сама выберет, кто она, парный или одиночный игрокПрезидент Российской федерации тенниса поздравил российскую теннисистку Елену Веснину с победой в турнире в Индиан-Уэллсе – первой для нее на турнире такого уровня в одиночном разряде.Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утраМесси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Матч с участием Весниной на турнире в Майами будет доигран в пятницу вечеромОкончание матча второго круга турнира WTA в Майами с участием российской теннисистки Елены Весниной перенесено на следующий игровой день.Доминика Цибулкова: Шарапова должна начинать с нуляСловацкая теннисистка раскритиковала решение некоторых турниров предоставить Марии вайлд кард.Елена Веснина: Раз год начался хорошо, хотелось бы отобраться на итоговый турнир13-я ракетка мира Елена Веснина, ставшая победителем престижного турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, высказалась о своем высоком рейтинге в Чемпионской гонке.Анна Дмитриева: Победа в Индиан-Уэллсе – не первая вспышка ВеснинойЭксперт и комментатор большого тенниса Анна Дмитриева – о матче между Еленой Весниной и Светланой Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.Елена Веснина: Основная цель на сезон – выигрывать титулы и войти в десятку13-я ракетка мира Елена Веснина после победы на турнире WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе рассказала о своих дальнейших планах.Елена Веснина: По ходу турнира в Индиан-Уэллсе о трофее не думала13-я ракетка мира Елена Веснина рассказала о том, когда поверила в свою победу на турнире WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Светлана Кузнецова: Спасибо за трансляцию нашего российского финалаСветлана Кузнецова: Спасибо за трансляцию нашего российского финалаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, проигравшая в финале турнира в Индиан-Уэллсе соотечественнице Елене Весниной, поблагодарила телеканал «Матч ТВ» за трансляцию решающего матча.Андрей Чесноков: Кузнецова имела все шансы выиграть в двух сетах, но не использовала ихТренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.Андрей Чесноков: Победа в Индиан-Уэллсе – невероятный успех для ВеснинойТренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.Весна в Калифорнии! Как Елена Веснина выиграла главный титул в карьереВесна в Калифорнии! Как Елена Веснина выиграла главный титул в карьереЕлена Веснина взяла верх над Светланой Кузнецовой в драматичном, лучшем в истории турнира финале в Индиан-Уэллсе – 6:7, 7:5, 6:4.Владимир Камельзон: Веснина вырвала победу из рук КузнецовойЗаслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской теннисистки Елены Весниной над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой в финале турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Шамиль Тарпищев: В одиночке Веснина играет сейчас на уровне мировой десяткиПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Елены Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – седьмая, Веснина – 13-яНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Светлана Кузнецова: Я проиграла матч, который должна была выигрыватьРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, проигравшая в финале турнира в Индиан-Уэллсе Елене Весниной, прокомментировала свою игру.Победа Весниной в Индиан-Уэллсе, дубль Месси и три очка Проворова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Пап, ты в своем уме?» Веснина поругалась с тренером и переломила ход финала«Пап, ты в своем уме?» Веснина поругалась с тренером и переломила ход финалаЕлена Веснина проиграла первый сет, выплеснула эмоции на тренера-отца, а затем взяла титул.
Хоккей
Эркка Вестерлунд: Я мог работать в Олимпийском комитете Финляндии, но предложение «Салавата» было слишком интересно
Футбол
Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и Сидибе
Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано
Керлинг
Женская сборная России уступила Канаде в плей-офф ЧМ и сыграет в полуфинале
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Виктория Азаренко
Виктория Азаренковсе новости
Серена Уильямс
Серена Уильямсвсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости