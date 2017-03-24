Елена Веснина: Без Шараповой, Уильямс и Азаренко конкуренция резко снизилась
13-я ракетка мира Елена Веснина поделилась мыслями о конкуренции в женском теннисном туре.
– Тут сложно что-то возразить - конкуренция действительно резко понизилась, - отметила Веснина в интервью «Советскому спорту». - Когда Серена Уильямс, Маша Шарапова, Вика Азаренка здоровы и в форме – они регулярно доходят до полуфиналов и финалов всех крупных турниров. Сейчас их нет. Остальные девушки не так стабильны. Разрывов между игроками топ-10 и топ-20 почти нет. У каждой из нас есть шанс выстрелить, как получилось у меня в Индиан-Уэлсе. Но в этом и вся прелесть тенниса – он непредсказуем! А что может быть важнее в спорте? Ведь интрига – то, что больше всего любят болельщики. И чем больше спортсменок претендуют на победу, тем интереснее. Впрочем, нынешняя ситуация продлится не вечно. Маша вернется через месяц. Серена должна заиграть по ходу грунтового сезона. Вика планирует возвращение на конец лета. Эти три девушки – явные лидеры Тура.