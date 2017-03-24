Женская сборная России обыграла Иран и вышла в финал турнира «Кубанская весна»
Матч 1/2 финала международного
турнира для женских национальных сборных «Кубанская весна» между сборными
России и Ирана завершился победой российских футболисток. Итоговый счет матча –
3:0 в пользу сборной России.
В составе россиянок
отличились Валерия Беспаликова,
которая сделала дубль, и София Шишкина. 26 марта в финале сборная России
сыграет со сборной Белоруссии.
Футбол. Женщины
«Кубанская весна»
Сочи (Россия)
Россия – Иран - 3:0
Голы: Беспаликова, 12, 30
Шишкина, 43.
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