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Женская сборная России обыграла Иран и вышла в финал турнира «Кубанская весна»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала международного турнира для женских национальных сборных «Кубанская весна» между сборными России и Ирана завершился победой российских футболисток. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной России.

В составе россиянок отличились Валерия Беспаликова, которая сделала дубль, и София Шишкина. 26 марта в финале сборная России сыграет со сборной Белоруссии.

Футбол. Женщины

«Кубанская весна»

Сочи (Россия)

Россия – Иран - 3:0

Голы: Беспаликова, 12, 30 Шишкина, 43.

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