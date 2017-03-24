Данила Козловский стал послом ЧМ-2018

Известный российский актер Данила Козловский стал послом чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Как сообщает «Р-Спорт», торжественное посвящение Козловского в послы чемпионата мира состоялось в Краснодаре перед товарищеским матчем Россия - Кот-д'Ивуар. Напомним, что актер сыграл главную роль в фильме «Легенда №17».

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Почему «Легенда №17» – фильм десятилетия