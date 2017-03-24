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Карим Бензема: Зидан никогда не паникует, он старается успокоить игроков «Реала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о работе наставника «сливочных» Зинедина Зидана.

«Закончить карьеру в «Реале» – моя мечта. Нет ни одного клуба в мире, с которым я бы связывал свое будущее. Только Мадрид. Я не служу Роналду или Бэйлу, моя задача – помогать команде. 

Зидан? Он доверяет нам, часто общается с игроками и сохраняет спокойствие. Он никогда не паникует, и всегда старается успокоить нас», – приводит слова Бензема RMC.

Напомним, французский специалист возглавил «Реал» в январе 2016 года и уже успел выиграть с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. 

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