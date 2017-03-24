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Ультрас «Волыни» требуют лишить Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка»

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Ультрас луцкой «Волыни» опубликовали петицию с требованием лишить тренера «Зенита» Анатолия Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка». Напомним, что Тимощук является воспитанником этого клуба.

«На востоке Украины идет война, Волынь едва ли не каждую неделю прощается с воинами. Во время войны аморально вести любые отношения с врагом – торговые или рабочие. Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук долгое время прославлял нашу страну в мире.

Но его решение работать тренером в «Зените», собственником которого является российская компания «Газпром», вызвало в городе возмущение. Мы настаиваем на отмене решения горсовета о присвоении Тимощуку звания «Почетного гражданина Луцка», и лишении его этого высокого звания», – говорится в тексте петиции.

Напомним, Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита». Также сообщалось, что его зарплата составит 240 000 долларов в год.


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